Šodien 09:14
Rīgā bez vēsts pazudusi 14 gadus veca Ukrainas pilsone
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts pazudušo 14 gadus veco, Ukrainas pilsoni Angelinu Prymachenko.
Jauniete 24. maijā ap pulksten 12.00 izgāja no adreses Rīgā, Emmas ielā, un nav zināma viņas šā brīža atrašanās vieta. Personas apraksts: augums 152 cm, gari mati. Bija ģērbusies pelēkās, platās biksēs, melnā jakā.
Jauniete pēdējo reizi manīta 24. maijā ap pulksten 12.00.
Valsts policija aicina aplūkot meitenes attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.