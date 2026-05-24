Šodien 07:34
Neapstrādātas zemes Latvijā var nonākt ārvalstnieku rokās
Latvijas zemes nākotnē varētu nonākt ārvalstu investoru rokās, norāda Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs Rolands Feldmanis. Situācija lauksaimniecībā kļūst arvien dramatiskāka, strauji pieaugot minerālmēslu cenām, un vienlaikus Eiropas Komisijai ieviešot papildu klimata nodokļus, vēsta 360TV Ziņas.
Rezultātā daudzi lauksaimnieki Latvijā sāk pārskatīt savu darbību - daļa plāno apstrādāt mazāk zemes, daļa - atstāt laukus neapstrādātus.
Tas var radīt situāciju, ka zemes paliek dīkstāvē, līdz ar to pastāv bažas, ka šādas neizmantotas platības varētu kļūt pievilcīgas ārvalstu investoriem, līdzīgi kā tas jau noticis ar Latvijas mežiem.
Turklāt minerālmēslu cenu straujais kāpums ietekmē ne tikai zemniekus, bet arī pārtikas cenas, tādējādi veicinot dzīves dārdzības pieaugumu visā Eiropā.