Atsevišķos Jūrmalas gatves posmos plānoti nakts būvdarbi; iespējams paaugstināts trokšņa līmenis
Līdz 28. maijam atsevišķos Jūrmalas gatves posmos plānoti nakts būvdarbi.
Projektā "Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga – Babīte – Piņķi" tuvākajā laikā plānoti nakts būvdarbi Jūrmalas gatvē. Darbu laikā iespējams paaugstināts trokšņa līmenis, kā arī īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.

Būvdarbi paredzēti šādos laikos un vietās:

  • naktī no 21. uz 22. maiju – asfalta virskārtas izbūve Jūrmalas gatves un Kurzemes prospekta krustojumā;
  • naktī no 22. uz 23. maiju – asfalta virskārtas izbūve posmā no Jūrmalas gatves un Kurzemes prospekta krustojuma līdz dzelzceļa pārvadam (Jūrmalas gatve 24);
  • naktī no 22. uz 23. maiju – asfalta seguma frēzēšana Jūrmalas gatves un Dzirciema ielas krustojumā;
  • naktī no 25. uz 26. maiju – asfalta virskārtas izbūve posmā no dzelzceļa pārvada (Jūrmalas gatve 24) līdz dzelzceļa sliedēm;
  • naktī no 26. uz 27. maiju – asfalta virskārtas izbūve posmā no dzelzceļa sliedēm līdz Dzirciema ielai;
  • naktī no 27. uz 28. maiju – asfalta virskārtas izbūve Jūrmalas gatves un Dzirciema ielas krustojumā.

Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret īslaicīgām neērtībām būvdarbu laikā. Satiksmes organizācija darbu zonās nepieciešamības gadījumā var tikt īslaicīgi mainīta.

