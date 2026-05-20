Jelgavā no 1. jūnija celsies apkures tarifs; iedzīvotājiem jārēķinās ar lielākām izmaksām
Sākot ar šā gada 1. jūniju, Jelgavā par 2,9% pieaugs siltumenerģijas tarifs, sasniedzot 70,50 eiro par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), informē SIA "Gren Jelgava" pārstāvji.
Līdz šim spēkā esošais siltumenerģijas tarifs pilsētā bija 68,53 eiro par MWh bez PVN.
Kā skaidro uzņēmumā, SIA "Gren Jelgava" noteiktos jaunos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatotību ir izvērtējusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Regulators ir atzinis to atbilstību 2010. gada SPRK apstiprinātajai siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai.
Atbilstoši oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētajam paziņojumam, jaunais tarifs stāsies spēkā ar 2026. gada 1. jūniju.
Lai risinātu visus ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saistītos jautājumus, iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar "Gren" Klientu apkalpošanas centru Jelgavā, zvanot pa tālruni 63007055 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi klienti.jelgava@gren.com.