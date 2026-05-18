Latgalē aizturēti divi šoferi, kuri automašīnās pārvadāja migrantus bez dokumentiem
16. maijā un 18. maijā Augšdaugavas un Krāslavas novados aizturēti divi nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātāji.
Sestdien, 16. maijā, Valsts policijas amatpersonas uz autoceļa Skrudalienas pagastā apturēja kādu Opel markas automašīnu, kuru vadīja Gruzijas pilsonis, bet pirmdien, 18. maijā, Ezernieku pagastā policisti apturēja kādu Citroen markas automašīnu, kuru vadīja Igaunijas pilsonis. Veicot automašīnu salonu apskati abos gadījumos konstatēts, ka transportlīdzeklī atrodas piecas aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātājiem uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 285.1 panta otrās daļas par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja šāda iespēja nodrošināta divām vai vairākām personām. Gruzijas pilsonis atzīts arī par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 285. panta 31 daļas par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tās izdarītas pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā par noziedzīga nodarījuma veikšanu citā gadījumā. Personai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
10 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Valsts robežsardze strādā pastiprinātā robežapsardzības sistēmas darbības režīmā. Atbalstu robežsardzei sniedz Nacionālie bruņotie spēki, Valsts policija, kā arī divpusējās sadarbības ietvaros kolēģi no Somijas.
Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu un/vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau uzsākusi 40 kriminālprocesus (no kuriem 9 izdalīti no iepriekš uzsāktiem kriminālprocesiem) pret 32 personām, savukārt pērn gada garumā par identiskām darbībām uzsākti 122 kriminālprocesi (no kuriem 50 izdalīti no iepriekš uzsāktiem kriminālprocesiem) pret 88 personām. Par minētajām darbībām personas tiek sodītas ar bargiem brīvības atņemšanas sodiem, piemēram, vienā lietā persona tika notiesāta ar brīvības atņemšanas sodu uz 4 gadiem un 6 mēnešiem; citā lietā – uz 6 gadiem un 1 mēnesi.