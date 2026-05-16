Naktī Latvijas centrālajos un austrumu rajonos palaikam gaidāms lietus
Naktī uz svētdienu, 17. maiju, Latvijas centrālajos un austrumu rajonos palaikam gaidāms lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Naktī debesis pārsvarā aizklās mākoņi, tomēr vietām tie izklīdīs. Centrālajos un austrumu rajonos palaikam gaidāms lietus. Pūtīs lēns vējš, un vietām valsts austrumos sabiezēs migla.
Gaiss naktī atdzisīs līdz +8...+12 grādiem, taču vēsāka nakts gaidāma Kurzemē, kur gaiss atdzisīs līdz +4…+7 grādiem.
Rīgā mākoņains laiks, nakts sākumā vēl uzlīs. Vējš lēni pūtīs no ziemeļrietumiem, ziemeļiem, un minimālā gaisa temperatūra būs ap +10 grādiem.
Svētdien, 17. maijā, dienā debesis būs mākoņainas, tomēr brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs arī saule. Daudzviet palaikam līs, no pēcpusdienas vietām austrumu rajonos iespējamas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš.
Latvijas teritorijā gaidāmi gaisa temperatūras kontrasti - plašā valsts daļā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +11…+16 grādiem robežās, galējos austrumu rajonos gaiss iesils līdz pat +19…+24 grādiem, savukārt vietām piekrastes rajonos būs tikai ap +10 grādiem.
Galvaspilsētā diena būs lielākoties mākoņaina, gaidāms īslaicīgs lietus. Vējš turpinās pūst lēni no ziemeļrietumiem, ziemeļiem, un gaiss iesils līdz +10…+12 grādiem.