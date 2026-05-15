Par Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centra direktoru atkārtoti apstiprina Māri Baronu
2026. gada 14. maijā Ķekavas novada dome nolēma uz vēl pieciem gadiem, līdz 2031. gadam, atkārtoti iecelt Māri Baronu par pašvaldības aģentūras “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” direktoru.
Kā vēsta Ķekavas nova pašvaldība, domes sēdē izskatīja Māra Barona 2026. gada 15. aprīļa iesniegumu ar lūgumu turpināt darba attiecības aģentūras vadītāja amatā. Pārskatot 2021.–2026. gada periodu, pašvaldība konstatēja, ka aģentūra sekmīgi īstenojusi stratēģijā noteiktos mērķus un uzdevumus un būtiski paplašinājusi sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem.
Piecos gados aģentūra no sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstījusies par integrētu veselības un sociālās aprūpes centru ar plašāku struktūru un piedāvājumu. 2022. gadā tās sastāvā iekļauts Sociālās aprūpes centrs “Baldone”, bet 2024. gadā izveidota Ārstniecības pakalpojumu nodaļa un ieviests grupu māju pakalpojums.
Būtisks progress panākts sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā. Ķekavā izveidotas modernas telpas personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bet projekta otrajā kārtā labiekārtoti desmit grupu dzīvokļi. Paralēli stiprināti sociālās rehabilitācijas, fizioterapijas, ergoterapijas un psiholoģiskā atbalsta pakalpojumi.
Jūtami audzis arī aprūpes mājās apjoms: ja 2021. gadā tas nodrošināts 66 personām, tad 2025. gadā jau 97 klientiem, tai skaitā Baldones teritorijā dzīvojošiem senioriem un personām ar augstu aprūpes nepieciešamību.
Ķekavas novada domes pārstāvji uzsver, ka Māra Barona profesionālā pieredze, atbildības sajūta un spēja nodrošināt stabilu aģentūras darbu ir izšķiroši faktori iestādes tālākai sekmīgai darbībai un stratēģiskai attīstībai.