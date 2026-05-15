Rīgas Dzemdību nams: aizvien vairāk nāk trešo valstu pilsoņi
Pērn Rīgas dzemdību namā bērniņu pasaulē laida māmiņas no 38 valstīm, nereti arī no trešajām pasaules valstīm. Piemēram, salīdzinot ar 2012. un 2019. gadu, kad šeit dzemdēja trīs indiešu tautības sievietes, pērn bērniņu sagaidīja jau 20 šīs kopienas pārstāves, vēsta 360TV Ziņas.
“Ir arī māmiņas, kas pagājušajā gadā ir no Mucenieku bēgļu centra. Tiešām īstās patvēruma meklētājas. Bet tas ir jau ilgstoši. Kopš ir Latvijas valsts, ir šādas dzemdētājas. Nu, kuru gadu vairāk, kuru mazāk,” stāsta Santa Markova, Rīgas dzemdību nama valdes priekšsēdētāja.
Dzemdību nama speciālisti izgājuši pat speciālas apmācības, lai izprastu kultūras atšķirības tieši dzemdību un grūtniecības procesā. “Bija apmācības starpkultūru komunikācijā tieši ar šo akcentu, kā aprūpēt māmiņas ar dažādām nacionalitātēm, ar dažādām kultūras tradīcijām. Varbūt, kas mums liekas ļoti pieņemams, citur ir nepieņemami,” papildina Markova.
“Tādu spilgtāko piemēru es varu pateikt par Indijas pārstāvjiem. Šeit tas, kas ir atšķirīgs, ka pēcdzemdību periodā ļoti iesaistās mammas un ģimenes. Tad šīm pacientēm jau laicīgi ir noorganizēts, ka vecāki atbrauc un tieši tās mammas atbrauc un palīdz gatavot ēst un ļaut tai māmiņai atpūsties tiešām,” atklāj Gita Jansone-Šantare, Rīgas dzemdību nama ginekoloģe, dzemdību speciāliste.
Pieaugot arī islāmticīgo grūtnieču skaitam, iespējams, aktuāls var kļūt jautājums - vai Dzemdību namam nāksies nodrošināt jaunās māmiņas ar Halal ēdienu. “Tas, kas ir jāņem vēra, ka šīs pacientes biežāk var būt veģetārietes un vegānes. Un arī mērķtiecīgi ir jājautā grūtniecības uzskaitē šie jautājumi,” stāsta Jansone-Šantare.
Iemesli, kādēļ ģimenes no šīm valstīm izvēlas dzemdēt Latvijā, ir studijas vai darbs. Visbiežāk vīri šīm pacientēm atbraukuši šeit strādāt kaut kādu iemeslu dēļ. Visbiežāk tas ir darbs IT specialitātē vai studijas.
Jāpiebilst, ka šie bērni Latvijas pilsonību automātiski neiegūst – viņi kļūst par savu vecāku valsts pilsoņiem.