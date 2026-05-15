Valsts kancelejas direktoram Kronbergam atstādināšanas laikā nemaksās algu
Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs atstādināts no 14. maija līdz 13. jūnijam, un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums, liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publiskotais rīkojums.
Kronbergs atstādināts, pamatojoties uz Valsts civildienesta likuma panta daļu, kas nosaka, ka iestādes vadītājam ir tiesības uz laiku, bet ne ilgāk kā uz mēnesi atstādināt ierēdni no amata pienākumu izpildes, apturot darba samaksas izmaksu par turpmāko laiku no atstādināšanas dienas, ja ierēdnis, pildot amata pienākumus, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī, kā arī citos gadījumos, kad ierēdņa neatstādināšana no amata pienākumu izpildes var kaitēt viņa paša vai trešo personu drošībai un veselībai vai sabiedrības interesēm.
Šajā pašā likumā arī teikts, ka Valsts kancelejas direktoru var atstādināt Ministru prezidents.
Kā vēstīts, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs prokuratūras uzdevumā Kronbergu ceturtdien aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Ceturtdienas vakarā Kronbergs tika atbrīvots.