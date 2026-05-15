NATO iznīcinātāji bija gatavībā! NBS skaidro nakts trauksmi Latgalē
Latgales pierobežā aizvadītajā naktī atkal izskanēja brīdinājumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, bet situācijas dēļ tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Nacionālie bruņotie spēki tagad skaidro, kas zināms par nakts notikumiem un iespējamo dronu apdraudējumu.
Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta, apliecināja NBS.
Šūnu apraides brīdinājumus izsūtīja tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai savlaicīgi brīdinātu iedzīvotājus, jo objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija var mainīties. Šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums, uzsvēra NBS.
NBS uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. NBS arī pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, norāda NBS.
Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp pēdējo reizi pirms nedēļas - maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.