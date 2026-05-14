Saeima lems par Sprūda deputāta mandāta atjaunošanu
Saeimas deputāti šodien lems par deputāta mandāta atjaunošanu bijušajam aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (P), liecina Saeimas sēdes darba kārtība.
Sprūdam atgriežoties parlamentā, Saeimas deputāta mandātu zaudēs Selma Teodora Levrence (P).
Jau ziņots, ka Sprūds svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), kura jau bija uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim. Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Vienlaikus vēlme nomainīt Sprūdu koalīcijā radījusi krīzi un "Progresīvie" paziņojuši, ka aicina Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi un Saeimā mudina opozīcijas spēkus balsot par Siliņas valdības demisiju.
Koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valdījušas dažādas domstarpības, taču līdz šim bija izdevies vienoties par darba turpināšanu.
Premjere iepriekš paudusi, ka gadījumā, ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība.