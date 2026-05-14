2026. gada 14. maijā, 07:04
No pēcpusdienas Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus
Ceturtdienas pēcpusdienā un vakarā daudzviet Kurzemē īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Visā valstī sauli brīžiem aizsegs mākoņi. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +13..+18 grādiem.
Rīgā gaidāma visai saulaina diena, bez nokrišņiem. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz +17 grādiem.
Skandināvijā atrodas ciklons. Atmosfēras spiediens Latvijā no 998 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1004 hektopaskāliem Latgalē (jūras līmenī).