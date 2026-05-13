Latvijā maijā norisinās vairāk nekā desmit militārās mācības
Maijā Latvijā norisinās vairāk nekā desmit iepriekš plānotas nacionālās militārās mācības ar sabiedroto iesaisti un starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies aptuveni 7000 karavīru, informēja Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Maijā Latvijā, piemēram, norisinās mācības "Kristāla bulta 2026", "Spring Warrior", "Spring Storm", "Open Spirit 2026", "Trojan Footprint 26", "Iron Spear 2026", "GRIFS VII", "Baltic Zenith" un "Aurora 26".
Maijā Latvijas teritorijā norisināsies daļa no NATO Speciālo operāciju spēku militārajām mācībām "Trojan Footprint 26", kas būs vienas no lielākajām speciālo operāciju spēku mācībām Eiropā.