FOTO: Agnija Grigule Rīgā atver estētiski izteiksmīgu fotogrāfijas telpu

Rīgā atklāts Agnijas Grigules fotogrāfijas salons “La Rouge”
Fotogrāfe un radošā uzņēmēja Agnija Grigule Rīgā atklājusi jaunu fototelpu “La Rouge”.
Jaunā fototelpa “La Rouge” atrodas Rīgā, Strēlnieku ielā 1A. Tās atklāšanas pasākums norisinājās trešdien, 13. maijā, viesiem ievērojot “black cocktail” ģērbšanās stilu.
Grigule ir radošās aģentūras “HONEYMOON HIGH” izveidotāja. Viņa veidojusi starptautiska mēroga sociālo tīklu un reklāmas kampaņas, kā arī bijusi “Honeymoon High” žurnāla radītāja un galvenā redaktore.
Kā fotogrāfe Grigule darbojusies arī kultūras medijā “Arterritory”, veidojot fotogrāfijas gan Purvīša balvai, gan Starptautiskajai Venēcijas mākslas biennālei 2017. gadā.
2019. gadā Grigule iekļauta “Forbes 30 under 30” sarakstā, kā arī saņēmusi Latvijas modes un stila balvu.
Jaunā fototelpa “La Rouge” pieteikta kā fotogrāfijas salons, un tās vizuālā identitāte veidota izteiksmīgā, modes estētikai pietuvinātā stilā.