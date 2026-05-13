Ziedojot asinis, ikviens var palīdzēt mediķiem sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem.
Sabiedrība
Šodien 08:57
VADC ziņo, ka steidzami nepieciešamas 0-, A+, B+ un A- asinsgrupas asinis
Valsts Asinsdonoru centrs (VADC) ziņo, ka šobrīd steidzami nepieciešamas 0-, A+, B+ un A- asinsgrupas asinis, un aicina atsaukties visus iedzīvotājus, kuri var ziedot asinis.
"Ziedojot asinis, ikviens var palīdzēt mediķiem sniegt dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem. Asinis iespējams ziedot jebkurā pastāvīgajā ziedošanas vietā un VADC izbraukumos - donors.lv," norāda VADC.
Steidzami nepieciešamas 0-, A+, B+ un A- asinsgrupas asinis.
Ja neesi pārliecināts, vai vari ziedot asinis, VADC aicina zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni, lai saņemtu konsultāciju: 8 000 000 3. Plašāka informācija par asins ziedošanu: Valsts asinsdonoru centrs