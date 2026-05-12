Ilze Indriksone: Šī valdība ir aprēķina laulība, kas tika noslēgta pirms prezidenta vēlēšanām
“Šī valdība ir aprēķina laulība, kas tika noslēgta pirms prezidenta vēlēšanām, taču aprēķins veiksmīgi darbojas tikai atsevišķos jautājumos,” intervijā Latvijas Televīzijas Rīta Panorāmā norādīja Nacionālā apvienības (NA) priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Viņa vakar publiski aicināja esošo valdību atkāpties un pauda gatavību izveidot jaunu, uz nacionālo drošību vērstu valdību līdz vēlēšanām.
Nacionālās apvienības līdere uzsver, ka pēdējais pavērsiens ar Sprūda demisiju liecina par vēl lielāku nestabilitāti un rada nopietnas šaubas par valdības spēju turpināt mērķtiecīgu darbu un pieņemt Latvijas drošībai būtiskus lēmumus. “Ja iepriekš divi koalīcijas partneri nespēja savā starpā vienoties, tad tagad šajā konfliktā ir iesaistīts arī trešais partneris. Ir skaidri redzams, ka savstarpējā komunikācija un uzticēšanās ir nopietni iedragāta,” norāda Indriksone.
Vaicāta, ar ko viņas piedāvātā nacionālās drošības valdība atšķirtos no esošās, Indriksone uzsvēra, ka pašreizējiem valdības partneriem trūkst vienota redzējuma — situācijā, kādā atrodas Latvija, to nevar atļauties. Arī jaunākais ziņojums par fiskālo stabilitāti un ekonomisko izaugsmi esot pretrunīgs. “Redzam, ka Finanšu ministrija runā vienā valodā, kamēr Ekonomikas ministrija — citā, uzsverot, ka viss ir kārtībā. Taču divarpus gadu laikā vairāki būtiski lēmumi nav pieņemti,” viņa norāda.
Savukārt, komentējot Jaunā Vienotība iespējamo iesaisti Nacionālās apvienības veidotā valdībā, Indriksone atzina, ka, vērtējot reālo situāciju un Latvijas intereses, šāds lēmums partijai būtu rūpīgi jāizvērtē. Pēdējā gada laikā tai nav izdevies vadīt Ministru kabinetu kā vienotu komandu. Vienlaikus viņa piebilda, ka citos apstākļos sadarbība ar “Jauno Vienotību” nebūtu pirmā izvēle, taču, ņemot vērā pašreizējo Saeimas sastāvu un balsu sadalījumu, jaunajai valdībai jānodrošina pārliecinošs atbalsts parlamentā.
Pirmdien Nacionālās apvienības priekšsēdētāja Ilze Indriksone publiski sociālajos tīklos aicināja esošo valdību atkāpties un paziņoja par gatavību uzņemties iniciatīvu jaunas, uz nacionālo drošību vērstas valdības veidošanā. Viņa piedāvā valdību veidot kopā ar Apvienotais saraksts (AS), Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) un Jaunā Vienotība (JV), lai nodrošinātu stabilu vairākumu Saeimā un rīcībspējīgu darbu līdz nākamajām vēlēšanām.