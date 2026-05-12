Jelgavā hokeja līdzjutēji Latvijas izlases spēles varēs skatīties uz lielā ekrāna
No 16. līdz 26. maijam Pasta salas slidotavā Jelgavā hokeja līdzjutēji aicināti bez maksas uz lielā ekrāna kopīgi sekot līdzi Latvijas izlases spēlēm pasaules hokeja čempionātā. Pirmā spēle jau sestdien, 16. maijā, pulksten 21.10 pret Šveici.
Kā Jauns.lv informē Zemgales Olimpiskais centrs, uz lielā ekrāna Pasta salas slidotavā būs skatāmas visu septiņu Latvijas izlases spēļu tiešraides. Slidotava hokeja līdzjutējiem būs pieejama jau stundu pirms katras spēles sākuma.
Latvijas izlases spēļu tiešraides:
• 16. maijā plkst. 21.10 Šveice - Latvija
• 17. maijā plkst. 21.10 Vācija - Latvija
• 19. maijā plkst. 17.10 Latvija - Austrija
• 21. maijā plkst. 17.10 Somija - Latvija
• 23. maijā plkst. 13.10 ASV - Latvija
• 24. maijā plkst. 17.10 Latvija - Lielbritānija
• 26. maijā plkst. 13.10 Ungārija - Latvija
Organizatori norāda, ka teritorijā būs nodrošināti gan galdi, gan krēsli, kā arī pasākuma laikā par maksu būs pieejami ēdināšanas pakalpojumi un dzērieni no alus darītavas “Tērvete”.
Ieeja pasākumā – bez maksas.
Hokejs vienmēr ir vienojis cilvēkus. 2023. gadā Jelgavas pilsētas svētku laikā jelgavnieki kopīgi baudīja hokeja svētkus, skatoties hokeja tiešraides uz lielā ekrāna Hercoga Jēkaba laukumā, bet šoreiz īpašā fanu zonā iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pulcēties kopā Pasta salas slidotavā, lai atbalstītu Latvijas izlasi un izbaudītu čempionāta emocijas.
Pasākuma laikā notiks fotografēšana un filmēšana publicitātes vajadzībām.