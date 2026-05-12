Cēsis svinēs 820 gadu jubileju ar vērienīgiem pilsētas svētkiem
Pašā vasaras pilnbriedā, 17. un 18. jūlijā, aicinām ikvienu būt Cēsīs un svinēt pilsētas 820. jubileju - “Cēsis 820”. Šogad svētki būs īpaši ar to, ka galvenajā lomā būs paši cēsnieki - viņu mūzika, idejas, radošums un līdzdalība.
Piektdien, 17. jūlijā, svētkus atklāsim ar notikumiem, kuros savīsies laiks, atmiņas un kopā būšana. Cēsu Pils parku ieskandināsim ar koncertu “Laiks laikā”, piedaloties Cēsu novada koriem, Vidzemes kamerorķestrim, ar Cēsīm saistītiem mūziķiem un solistiem. Koncerta režisore ir Inga Cipe, mākslinieciskais vadītājs diriģents Andris Veismanis. Tradicionāli tiks godināts Gada cēsnieks, kam apbalvojumu pasniedz AS “Cēsu alus”!
Vienlaikus Vienības laukumā jeb Cēsnieku skatuvē jau pirmajā vakarā sāksies šo pilsētas svētku īpaša programma - Cēsu mūziķu koncerti un Cēsu DJ parāde, kurā dažādu paaudžu un laikmetu dīdžeji atskatīsies uz Cēsu muzikālo vēsturi. Kopumā svētkos uzstāsies vairāk nekā 50 mūziķu un dīdžeju, kuru saknes un stāsti saistīti ar Cēsīm!
Sestdien, 18. jūlijā, pilsēta modīsies ar pūtēju orķestra “Cēsis” skaņām, un visas dienas garumā Cēsīs valdīs svētku rosība. Parkos, laukumos un ielās notiks aktivitātes ģimenēm, koncerti, radošās darbnīcas, jauniešu iniciēti pasākumi, sacensības, folkloras un amatierkolektīvu uzstāšanās, kā arī amatnieku un mājražotāju tirdziņš.
Dienas kulminācijā – svētku parādes gājiens “Māksla ratos”, savukārt Cēsu Pils parkā gaidāms lielkoncerts ar plašu programmu – no bigbenda “Cēsis” un Aijas Andrejevas līdz Ozolam un Martai Ritovai, Rīmdariem un grupai “Pērkons”, noslēdzot svētkus ar balli līdz rīta gaismai kopā ar grupu “Stradivari”.