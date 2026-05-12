“Es darītu savādāk”: Kozlovskis komentē Sprūda demisiju un spriedzi valdībā
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) domā, ka arī pēc pēdējo dienu notikumiem ar aizsardzības ministra posteni Evikas Siliņas (JV) valdība ir spējīga pieņemt lēmumus.
Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma", Kozlovskis atzina, ka pirmdien valdošās koalīcijas Sadarbības padomes sanāksmē tika izskatīti visi tekošie jautājumi, tomēr spriedze bija klātesoša. "Kā es minēju, it sevišķi uzsverot drošības sadaļu, faktiski lēmumi jau ir pieņemti," sacīja ministrs.
Vaicāts, vai viņš bija laikus informēts par Ministru prezidentes Siliņas svētdien organizēto tikšanos ar koalīcijas partneriem, Kozlovskis atbildēja apstiprinoši.
Viņš domā, ka Siliņai ar nu jau bijušo aizsardzības ministru Andri Sprūdu (P) bija iespēja divpusēji izrunāt svarīgos jautājumus, bet "dažādu apstākļu dēļ tas nenotika".
"Tāds lēmums tika pieņemts. Iepriekš parasti demisiju tomēr ministri pieteica premjeram, nevis caur medijiem. Tagad pasākums bija šāds. Tā arī bija politiska izvēle to darīt. Katrā ziņā es darītu savādāk," sacīja Kozlovskis.
Kā ziņots, pašlaik nav skaidrs, vai "Jaunās vienotība" premjerei Siliņai vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķes lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Sprūdu partija "Progresīvie" ir paziņojusi, ka Siliņa nespēj atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēl plānojot tikšanos ar Siliņu, pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību.