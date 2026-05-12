Šodien 07:00
Otrdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, bet austrumos termometra stabiņš pakāpsies virs +20 grādiem
Otrdien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, saulaināks austrumu novados, un vietām līs, prognozē sinoptiķi.
Gaisa temperatūra valsts rietumu daļā nepārsniegs +10..+15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaiss iesils līdz +18..+21 grādam.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, Kurzemē vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem.
Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi un dažbrīd iespējams lietus. Mērens dienvidaustrumu vējš pāries lēnā dienvidu vējā. Maksimālā gaisa temperatūra +17 grādi.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 996 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1005 hektopaskāliem Krievijas pierobežā.
Vietām valsts centrālajā un austrumu daļā saglabājas augsta ugunsbīstamība mežos, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.