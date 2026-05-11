Aizsāksies lielākās speciālo operāciju spēku mācības Eiropā “Trojan Footront 26”
Aizsāksies lielākās NATO Speciālo operāciju spēku militārās mācības Eiropā “Trojan Footront 26”. Būtiska daļa mācību notiks arī Latvijas teritorijā - militārajās mācībās kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem piedalīsies 12 NATO sabiedroto un partneru nāciju bruņoto spēku vienības.
Mācību mērķis ir pilnveidot speciālo operāciju spēku spējas stāties pretī mūsdienu draudiem, tajā skaitā uzlabojot integrāciju ar gaisa, jūras un sauszemes spēkiem, trenējot savietojamību ar NATO sabiedrotajiem un partneriem Eiropā. Mācību laikā “Trojan Footprint 26” dalībnieki pilnveidos starptautisko operāciju spējas un stiprinās ilgtermiņa sadarbību, lai kopumā veicinātu drošību, mieru un stabilitāti visā Eiropā.
Visu mācību kopējais dalībnieku skaits visās norises valstīs ir aptuveni 3000 dalībnieki, tās padarot par lielākajām speciālo operāciju spēku mācībām Eiropā. Mācību scenārijs apvieno vairākus starptautiskus gaisa, sauszemes, jūras, kibervides un kosmosa operāciju integrācijas vingrinājumus.
Starptautisko militāro mācību regulārai norisei Latvijā un citās alianses dalībvalstīs, un sabiedroto valstu plašai iesaistei šādās mācībās ir būtiska loma, lai praktiski trenētu un stiprinātu NATO gaisa, sauszemes un jūras spēku, kā arī speciālo operāciju vienību sadarbību stratēģiskā, operacionālā un taktiskā līmenī, demonstrējot NATO kolektīvās aizsardzības spējas un gatavību aizsargāt katru alianses dalībvalsti no visu veidu drošības draudiem.
“Trojan Footprint 2026”, kas aptver vairākas mācību vietas visā Eiropas zonā, aktīvi piedalās Bulgārija, Horvātija, Igaunija, Gruzija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Ziemeļmaķedonija, Polija un Rumānija.
“Mēs darbojamies kopā ar neticami spējīgiem speciālo operāciju spēkiem visās jomās, radot svarīgu reģionam specifiskas taktikas, paņēmienu un procedūru apmaiņu,” norāda ASV armijas ģenerālleitnants un ASV Speciālo operāciju pavēlniecības Eiropā un NATO Speciālo operāciju pavēlniecības komandieris Ričards Engls. “Šīs mācības nodrošina, ka, izmantojot kopīgu pieredzi un pielietotas gūtās atziņas, katra iesaistītā valsts kļūst stiprāka, veiklāka un pilnībā vienota mūsu kolektīvajā aizsardzībā.”