Mūžībā devusies ārste, zinātniece un Rīgas Stradiņa universitātes profesore Aberberga‑Augškalne
Mūžībā devusies Rīgas Stradiņa universitātes profesore, Dr. habil. med., ārste un zinātniece Līga Aberberga‑Augškalne (1944-2026).
"Ar skumjām paziņojam, ka mūžībā devusies profesore Līga Aberberga‑ Augškalne, Dr. habil. med., ārste un zinātniece," ziņo Rīgas Stradiņa universitāte. Profesore dzimusi 1944. gada 28. martā Rīgā. Viņa absolvējusi Rīgas Medicīnas institūtu un savu profesionālo darbu augstskolā sāka 1971. gadā.
Sākotnēji viņa Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedrā darbojās kā asistente, docente un profesore, bet no 1995. līdz 2006. gadam bija katedras vadītāja. Aberberga‑Augškalne bijusi Latvijas Fiziologu biedrības priekšsēdētāja vietniece, Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta Zinātniskās padomes locekle un vairāk nekā 78 zinātnisko rakstu autore.
Kopš 2014. gada Līgai Aberbergai-Augškalnei bija piešķirts RSU profesores emeritus statuss, apliecinot universitātes cieņu pret viņas ilggadējo darbu un ieguldījumu augstskolā. Rīgas Stradiņa universitāte un Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību profesores tuviniekiem, kolēģiem, studentiem un visiem, kuri viņu pazina.