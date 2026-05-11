Kultūra
Šodien 16:27
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde apstiprina Dienvidkurzemes novada projektus
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes programma 2026. gadā atbalsta divus Dienvidkurzemes novada projektus: Aizputes Livonijas ordeņa pils sgraffito konservāciju un Apriķu muižas jumta un pārsegumu restaurācijas 1. kārtu. Kopā piešķirti 42 000 eiro, līdzfinansējumu nodrošina pašvaldība, darbi plānoti 2026.–2027. gadā.
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā 2026. gadā atbalsts saņemts divām Dienvidkurzemes novada pašvaldības iecerēm:
- Aizputes Livonijas ordeņa pils sienas dekoratīvās apdares fragmenta konservācija. Projektā paredzēts veikt kritiski bojātajai sgraffito zonai neatliekamos glābšanas darbus - konservāciju, kas ietver apmetuma virsmas nostiprināšanu un attīrīšanu. Apmetuma fragmentus, kas atdalījušies no pamatnes tiks stiprināti pie mūra ar injekcijām. Apmetuma zudumus aizpildīs ar javu un apmetuma zonu tonāli retušēs. Projekta īstenošanai NKMP piešķīris 12 000,00 eiro. Kopējā nepieciešamā summa projekta īstenošanai 12 927,04 eiro.
- Apriķu muižas jumta slīpes malu, dzegu un 1.stāva pārsegumu restaurācijas 1.kārta. Projektā paredzēts veikt jumta slīpju malu, 1.stāva pārsegumu, jumta konstrukciju, jumta dzegu restaurāciju 1.kārtas noteiktajos apjomos. Projekta īstenošanai NKMP piešķīris 30 000,00 eiro. Kopējā nepieciešamā summa projekta īstenošanai 99 494,00 eiro.
Līdzfinansējumu projektu īstenošanai nodrošina Dienvidkurzemes novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem.
Projektus paredzēts īstenot 2026. un 2027. gada laikā.