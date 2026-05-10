Valsts policija meklē Mārupē bezvēsts pazudušo Edgaru
Foto: Valsts policija
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1993. gadā dzimušo Edgaru Škagalu.
112

Valsts policija meklē Mārupē bezvēsts pazudušo Edgaru

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1993. gadā dzimušo Edgaru Škagalu, kurš šā gada 9. maijā izgāja no savas dzīves vietas Mārupes novadā, Mārupē, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.

Valsts policija meklē Mārupē bezvēsts pazudušo Edg...

Pazīmes: gara auguma 188 cm, kalsns. Ģērbies tumšas krāsas sporta biksēs, melnas krāsas jakā, kājas “NIKE” sporta apavi. Policijas rīcībā ir informācija, ka persona pārvietojas ar automašīnu “BMW”.

Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 67085938!

Foto: Valsts policija
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1993. gadā dzimušo Edgaru Škagalu.
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1993. gadā dzimušo Edgaru Škagalu.

Tēmas

Bezvēsts pazudušieValsts policijaMārupe112Mārupes novads

Citi šobrīd lasa