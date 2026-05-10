Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1993. gadā dzimušo Edgaru Škagalu.
112
Šodien 08:53
Valsts policija meklē Mārupē bezvēsts pazudušo Edgaru
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1993. gadā dzimušo Edgaru Škagalu, kurš šā gada 9. maijā izgāja no savas dzīves vietas Mārupes novadā, Mārupē, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Pazīmes: gara auguma 188 cm, kalsns. Ģērbies tumšas krāsas sporta biksēs, melnas krāsas jakā, kājas “NIKE” sporta apavi. Policijas rīcībā ir informācija, ka persona pārvietojas ar automašīnu “BMW”.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 67085938!
Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1993. gadā dzimušo Edgaru Škagalu.