FOTO: no Bleikas Laivlijas Brīvības statujas tēla līdz Zendajas rozēm - visu laiku ikoniskākie “Met Gala” tērpi
Katru gadu “Met Gala” ir vieta, kur slavenības kļūst par stila ikonām — vai arī riskē tikt ierakstītas modes vēsturē pavisam citu iemeslu dēļ.
Bleika Laivlija, 2022. gads
2002. gada “Met Gala” pasākumā aktrise Bleika Laivlija radīja vienu no teatrālākajiem un visprecīzāk tēmai pieskaņotajiem sarkanā paklāja mirkļiem. Viņas “Versace” kleita nebija tikai grezns vakartērps — tā bija vesela modes transformācija, kas atsaucās uz Ņujorkas vēsturi, arhitektūru un vienu no pilsētas ikoniskākajiem simboliem.
Sākumā aktrise uz sarkanā paklāja parādījās vara toņa kleitā, kas ar ģeometrisku korseti un kupli veidotu svārku daļu godināja Ņujorkas arhitektūru un zeltītā laikmeta greznību. Tēlu papildināja tiāra un garie operas cimdi, piešķirot tam vēsturisku, gandrīz karalisku noskaņu.
Taču īstais pārsteigums notika uz Metropolitēna muzeja kāpnēm. Tur Laivlija atraisīja kleitas kuplo daļu, un skatītāju priekšā atklājās koši zilgana šlepe. Šī pārvērtība bija atsauce uz Brīvības statuju un tās patinas efektu — procesu, kura laikā sākotnēji vara krāsas statuja gadu gaitā ieguvusi raksturīgo zaļgani zilo nokrāsu.
Svarīgi, ka šis tēls nebija tikai vizuāli iespaidīgs triks. Tas ļoti precīzi sasaistīja vakara tēmu ar Ņujorkas kultūras atmiņu. Laivlija faktiski izstāstīja pilsētas vēsturi ar kleitas palīdzību — no spoža vara līdz ikoniskajai Brīvības statujas krāsai.