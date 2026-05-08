Mārupē sāk būvēt šķiroto atkritumu savākšanas laukumu
2025. gada jūnijā Mārupes novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma ierīkošana Mārupē” īstenošanu. 2026. gada maijā sākta laukuma būvniecība Robežnieku ielā 15, Mārupē.
Kā vēsta Mārupes novada pašvaldība, plānotais šķiroto atkritumu laukums būtiski paaugstinās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti un pieejamību novada iedzīvotājiem, nodrošinot ērtāku, plašāk pieejamu iespēju nodot šķirotos atkritumus, tostarp tos veidus, kuru šķirošana līdz šim Mārupē nebija nodrošināta.
Laukumā paredzēta visu iepakojumu, tekstilizstrādājumu, sadzīves bīstamo atkritumu, videi kaitīgu preču atkritumu, liela izmēra sadzīves priekšmetu, mājsaimniecību būvniecības un demontāžas atlieku, plastmasas, stikla, koksnes un koka iepakojuma, kā arī papīra un kartona pieņemšana. Projekts ne vien paplašinās pakalpojuma pieejamību un uzlabos kvalitāti, bet arī sekmēs dalīti vāktu atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un reģenerācijai. Teritorija projektēta universālai piekļuvei, tostarp cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un iekārtojums saglabās estētisku vidi: plānoti vīteņaugi gar žogu un dekoratīvie stādījumi starp laukumu un ielu.
Vienlaikus pašvaldība īsteno sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņu par šķirošanas nozīmi un praktiskām metodēm efektīvai rīcībai. Pasākumi notiek pēc izstrādāta plāna, kurā iekļauti izglītojoši materiāli un aktivitātes dažādām vecuma grupām.
Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2027. gada 31. martam.
Kopējās attiecināmās izmaksas: 782 676,05 EUR (ar PVN). Finansējuma struktūra:
- No Kohēzijas fonda — 350 000,00 EUR (44,72 %)
- Mārupes novada pašvaldības ieguldījums — 432 676,05 EUR (55,28 %