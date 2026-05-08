Naftas produktu uzglabāšanas objekta teritorija, kur nokrita drons
Ceturtdienas agrā rītā Rēzeknē notikušajā drona incidentā bojāti četri naftas produktu rezervuāri, kuros naftas produkti neatradās.
Policija sniedz papildu informāciju par uzsākto kriminālprocesu saistībā ar dronu triecieniem naftas bāzē Rēzeknē
Saistībā ar vakar, 7. maijā, Rēzeknē naftas uzglabāšanas objektā notikušo dronu incidentu jau ziņots, ka Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 10. nodaļas Noziegumi pret valsti.
Pēc veiktajām sākotnējām procesuālajām darbībām notikuma vietā un piesaistīto ekspertu sākotnējās dronu atlūzu izpētes kopsakarībā ar dienestu rīcībā esošo informāciju, Valsts policija šobrīd ir noskaidrojusi un apstiprina, ka naftas uzglabāšanas objektā bijuši divu dronu triecieni. Kriminālprocess tālākai izmeklēšanai nodots Valsts drošības dienestam atbilstoši piekritībai.
Ja iedzīvotājiem ir kādi materiāli saistībā ar notikušo – video, fotoattēli vai jebkāda cita informācija, aicinām ar tiem nedalīties sociālo mediju vietnēs, bet gan vērsties ar tiem Valsts drošības dienestā. Visi šie materiāli tiek analizēti kopskatā ar dienestu rīcībā esošo informāciju un var noderēt izmeklēšanā. Pateicamies iedzīvotājiem par sadarbību un sniegtajām ziņām.
Vienlaikus Valsts policija turpina darbu paaugstinātas reaģēšanas gatavības režīmā, nodrošinot nepārtrauktu situācijas uzraudzību un operatīvu reaģēšanu, ciešā sadarbībā ar iesaistītajiem dienestiem.
Policija atgādina, ka situācijās, kad tiek fiksēts aizdomīgs drons vai tā atlūzas, iedzīvotājiem nekavējoties ir jāzvana 112, norādot vietu, laiku un citu zināmo informāciju. Nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties dronam vai tā atlūzām.