Šodien 15:28
Policija aicina atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam Rīgā, Melnsila un Kristapa ielu krustojumā
10. martā ap pulksten 14.40 Rīgā, Melnsila un Kristapa ielu krustojumā pagaidām nenoskaidrots vadītājs, vadot nenoskaidrotu automašīnu, uzbrauca gājējai un aizbrauca no notikuma vietas. Ceļu satiksmes negadījuma laikā gājēja gāja pa Melnsila ielu veikala “Lidl” virzienā.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai video ierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa tālruņa numuru 67219837, 29971069 vai 112.