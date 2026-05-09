Latvijas iedzīvotājiem lūdz materiāli palīdzēt valstij un sev personīgi, izdarot vienu vienkāršu lietu
Bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis savā komentārā izskaidroja, kā no pirmā acu uzmetiena neliels izvēles apjoms ietekmē gan valsts budžeta biezumu, gan mūsu kopējo labklājību.
"Latvijas iedzīvotāji katru gadu iztērē apmēram 2,9 miljardus eiro pārtikai, un šis apjoms turpina pieaugt katru gadu. Tomēr 2025. gada dati rāda, ka vietējo Latvijas ražotāju preces veidoja tikai apmēram 1,2 miljardus eiro no šīs summas, tas ir, mazāk nekā pusi. Tas nozīmē, ka lielākā daļa pārtikas produktu mūsu pārtikas grozā joprojām tiek importēta no ārzemēm, un mūsu ikdienas izdevumi biežāk stiprina citu valstu ekonomiku, nevis veicina vietējo uzņēmumu attīstību," norāda ekonomists.
Kā skaidro Kārlis Purgailis, izvēle par labu vietējiem produktiem ir ne tikai patriotiska, bet arī ekonomiski pamatota. "Pērkot vietējos pārtikas produktus, nauda paliek Latvijas ekonomikā – uzņēmumi izmaksā algas, iegulda attīstībā un rada jaunas darba vietas. Tā ir "gudrā izvēle", jo pircējs iegūst svaigāku produktu ar īsāku loģistikas ķēdi, vienlaikus nodrošinot, ka nauda paliek Latvijas ekonomikā, nevis aizplūst uz ārzemju uzņēmumiem," uzsver ekonomists.
Kaut arī pilnībā atteikties no importa ir neiespējami sezonālās pieejamības vai cenu faktoru dēļ, pat neliela ieradumu maiņa var dot milzīgu impulsu tautsaimniecībai.
"Ja katrs Latvijas iedzīvotājs savā grozā aizstātu vismaz vienu vai divus importētos produktus no katriem pieciem ar vietējo ražojumu, ieguvums būtu ievērojams. Aprēķini rāda, ka šāds solis katru gadu varētu pievienot Latvijas ekonomikai papildu no 330 līdz 570 miljoniem eiro, vienlaikus radot līdz 13 tūkstošiem jaunu darba vietu un papildinot valsts budžetu par 78–136 miljoniem eiro," skaidro eksperts.
Viņaprāt, šie līdzekļi ir tiešs ieguldījums ceļos, izglītībā un veselības aprūpē, tāpēc katra izvēle par labu vietējiem produktiem veicina gan valsts attīstību, gan iedzīvotāju labklājību.