Pēc piedzīvotajām problēmām „airBaltic” pakāpeniski atjauno rezervāciju sistēmas darbību
Pēc vakar piedzīvotajiem tehniskajiem traucējumiem Latvijas lidsabiedrība „airBaltic” informē, ka tās rezervāciju sistēmas darbība šobrīd tiek pakāpeniski atjaunota.
Kā ziņots iepriekš, „airBaltic” saskārās ar tehniskiem traucējumiem, kas radās lidsabiedrības pakalpojumu sniedzēja pusē.
Biļešu iegāde uz „airBaltic” lidojumiem šobrīd ir pieejama, taču lidsabiedrība brīdina, ka atsevišķos gadījumos rezervāciju veikšanā joprojām var būt traucējumi. Ja klientiem neizdodas iegādāties lidojumus, viņi aicināti mēģināt vēlreiz vēlāk, izmantot rezervācijas formu lidsabiedrības mājaslapā vai sazināties ar „airBaltic” zvanu centru pa bezmaksas tālruni +371 6700 6006.
Vienlaikus lidsabiedrība apstiprina, ka tiešsaistes reģistrācija lidojumiem un iekāpšanas karšu funkcionalitāte ir pilnībā atjaunota.
„airBaltic” atvainojas pasažieriem par sagādātajām neērtībām un pateicas klientiem par pacietību un sapratni laikā, kamēr tehniskās problēmas tiek pilnībā novērstas.