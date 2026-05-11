Vidzemes pusē līdz jūlija vidum jārēķinās ar lielgabarīta pārvadājumiem
Turpmāko divu mēnešu laikā maršrutā Ainaži–Launkalne tiks veikti regulāri lielo parametru lielgabarīta un smagsvaru kravu pārvadājumi.
Pārvadājumi notiks pa valsts autoceļiem: Tallinas šoseja (A1), Vidzemes šoseja (A2), autoceļš Rauna (Vidzemes šoseja)–Drusti–Jaunpiebalga (P29) vai autoceļiem Ķieģeļceplis–Lizdole (V267) un Branti–Pieniņi–Launkalne (V251).
Tāpat daļa pārvadājumu tiks veikta pa atsevišķiem vietējiem autoceļiem Rūjienas un Valmieras apkārtnē, kā arī reģionālo autoceļu Valmiera–Rūjiena–Igaunijas robeža (Unguriņi) (P17), Valka–Rūjiena (P22), Valmiera–Cēsis–Drabeši (P20) un autoceļu Smiltene–Gulbene (P27), kā arī Valmieras šosejas (A3) un autoceļu Kocēni–Limbaži–Tūja (P11) krustojumā notiks apgriešanās braukšanai pretējā virzienā.
Lai mazinātu ietekmi uz satiksmi, pārvadājumi paredzēti nakts laikā no plkst. 22.00 līdz 8.00 policijas pavadībā, konvojā pa diviem līdz trīs sastāviem ik pa divām trim dienām.
Būtiski satiksmes ierobežojumi nav paredzēti, taču jārēķinās, ka pārvadājumu laikā var būt palēnināta satiksme, kā arī to atsevišķās vietās īslaicīgi var apturēt, lai nodrošinātu manevru veikšanu lielagabarīta transportam.