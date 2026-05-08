Rīgas aprūpes centrā “Stella maris” Milda Krūmiņa nosvinējusi 101. dzimšanas dienu
Trešdien, 6. maijā, Rīgas sociālās aprūpes centrā “Stella maris” tika atzīmēta iemītnieces Mildas Krūmiņas 101. jubileja. Gaviļnieci sveica ar ziediem un svētku torti, godinot viņas cienījamo dzīves gājumu. Viņa ir viena no 37 rīdziniekiem, kuri šā gada pirmajos četros mēnešos sasnieguši 100 un vairāk gadu.
Aprūpes centrā Milda Krūmiņa dzīvo jau trešo gadu. Viņas saknes meklējamas Alūksnes novada Kalncempju pagastā, kur aizritējusi lielākā daļa mūža. Jau agrā jaunībā Milda izcēlusies ar ciešu saikni ar zemi. Pēc skolas beigšanas, tikai 15 gadu vecumā, viņa sāka strādāt par lopu pārraudzi, apsekojot viensētas un veicot precīzu lopu uzskaiti. Viņa strādājusi arī par grāmatvedi, un pat pensijas gados nav sēdējusi dīkā - daudz laika veltījusi savam dārzam. Milda bijusi talantīga rokdarbniece: adīšana un šūšana bija viņas sirdslieta, un apkārtējie augstu vērtēja viņas spēju radīt mājīgumu un kārtību.
Milda Krūmiņa ir cilvēks ar dziļu piederības sajūtu Latvijas laukiem un valstij. Viņa piedzīvoja un sagaidīja Latvijas brīvības atjaunošanu, vienmēr interesējās par sabiedriskajiem un politiskajiem notikumiem, regulāri piedalījās vēlēšanās.
Šogad četros mēnešos Rīgas pašvaldība izmaksājusi pabalstu 37 rīdziniekiem, kuri sasnieguši 100 un vairāk gadu vecumu: janvārī – 4, februārī – 10, martā – 13 un aprīlī – 10.
Pabalsta apmērs ir 250 eiro gadā. Rīgas Sociālais dienests piešķir pabalstu katru gadu mēnesī, kad cilvēks sasniedz 100 un vairāk gadu, to pārskaitot uz norādīto norēķinu kontu vai izmaksā skaidrā naudā, piegādājot dzīvesvietā. Pabalsts tiek piešķirts, nepieprasot iesniegumu.