Aizmirstās lietas atdzīvojas Limbažu muzejā: atklāta izstāde “Piemirstais”
Limbažu muzejā no 2026.gada 5.maija apskatāma izstāde “Piemirstais. Aizmirsto lietu stāsti no 19. gs. beigām līdz 20. gs. 70. gadiem”.
"Mode ir kā svārsts, kas nepārtraukti mainās, reaģējot uz sabiedrības, tehnoloģiju un politiskajām pārmaiņām. To, kas šobrīd šķiet skaists un moderns, pēc pāris gadiem uztversim kā bezgaumīgu, pēc desmit gadiem — kā smieklīgu, bet pēc piecdesmit — kā īpatnēju. Paies vien nieka septiņdesmit gadi, un tieši tā pati lieta jau liksies romantiska, bet vēl senāka — brīnišķīga," vēsta Limbažu muzejā.
Izstādē aplūkojami priekšmeti no Limbažu muzeja un Rīgas Modes muzeja krājuma — gan pavisam seni, gan jaunāki. Katram no tiem ir savs stāsts, pielietojums un vēsture. Piemirstie priekšmeti un to stāsti atklāj sava laika sabiedrības vērtības, vēsturiskos notikumus un personību individualitāti Limbažu novadā no 19. gs. beigām līdz 20. gs. 70. gadu sākumam.
Izstāde “Piemirstais. Aizmirsto lietu stāsti no 19. gs. beigām līdz 20. gs. 70. gadiem” būs apskatāma līdz 2026.gada 30.augustam.