Franču elegance Lūznavas muižā: skanēs franču dueta Pola Bruso un Matjē Mecgēra koncertprogramma “Pirmsākums”
Turpinot pavasara pasākumu sezonu, svētdien, 10. maijā, Rēzeknes novada Lūznavas muižā Latvijas koncerttūres laikā viesosies divi izcili franču mūziķi – pianists Pols Bruso un saksofonists Matjē Mecgērs. Mākslinieki, kurus vieno vairāk nekā divdesmit gadus ilga muzikāla draudzība, muižas apmeklētājus koncertprogrammā “Pirmsākums” (Source) aicinās ienirt eleganto un izsmalcināto impresionistisko miniatūru pasaulē.
Kā informē Lūznavas muižas kultūras projektu vadītāja Inga Žirgule, Pols Bruso (Paul Brousseau) un Matjē Mecgērs (Matthieu Metzger) ir virtuozi instrumentālisti un erudīti mūziķi, kuru mākslinieciskā pieeja ir dziļi sakņota džeza vēsturē, tomēr vienlaikus paliek atvērta visdažādākajām mūsdienu mūzikas formām. Lai gan ikdienā abi mākslinieki eksperimentē ar dažādiem žanriem – Mecgērs ar metālu, bet Bruso ar elektroniku –, šajā projektā viņi apzināti izvēlējušies pilnībā akustisku dueta formātu. Tas ļauj mūziķiem atgriezties pie savstarpējās saskaņas pirmsākumiem, kļūstot par savdabīgiem “skaņu gleznotājiem”.
Savas bagātīgās karjeras laikā abi mūziķi ir guvuši ievērojamu pieredzi prestižos sastāvos: viņi muzicējuši ģitārista Marka Dikrē grupā “Le sens de la marche”, sadarbojušies ar klarnetistu Luī Sklavisu un katrs savā laikā bijuši Francijas Nacionālā džeza orķestra dalībnieki.
Lūznavā gaidāmajā programmā duets brīvi, bez noteiktas hierarhijas, pārvietosies starp džezu, klasisko, laikmetīgo un folka mūziku, atstājot plašu telpu iedvesmotām improvizācijām. Mūzikas kritiķe Sofija Šambona (Jazz Magazine) par dueta sniegumu reiz teikusi: ““Elegants” droši vien ir vispiemērotākais apzīmējums, lai raksturotu šīs mūzikas smalkumu. [..] Nenoliedzama melodijas izjūta atklājas šajos dzīvīgajos, brīvajos, atvērtajos skaņdarbos, kas iemieso atjaunotu klavieru un saksofona dueta mākslu.”
Koncertprogramma “Pirmsākums” Lūznavas muižas Sarkanajā zālē skanēs svētdien, 10. maijā, plkst. 15.00. Biļetes nopērkamas “Biļešu Paradīzes” tirdzniecības sistēmā un internetā. Biļešu cena – 10,00 eiro. Koncerts tiek rīkots sadarbībā ar “VIA ARS”, atbalsta Rēzeknes novada pašvaldība.
Mirkli pirms koncerta, plkst, 13.30, muižā tiks atklāta arī mākslinieces Ineses Elizabetes Brimerbergas romantisma, ziedu, dabas noskaņu un poētisku tēlu piepildītā gleznu izstāde “Ziedos”. Ieeja izstādes atklāšanā ir bez maksas.