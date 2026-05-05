Krauze aicina EK nesteigties ar izmaiņām kūpinātu zivju produktu prasībās
Zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) aicina Eiropas Komisiju (EK) nesteigties ar izmaiņām prasībās kūpinātu zivju produktiem, pirms nav pabeigts Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) novērtējums par konvenciāli kūpinātu pārtikas produktu nekaitīgumu, informēja Zemkopības ministrija (ZM).
Latvija neatbalsta izmaiņas EK regulā pašreizējā redakcijā, jo tas radīs būtisku izmaksu slogu konvencionālajiem zivju produktu ražotājiem, kas ir rēķinājušies ar pašreizējām Eiropas Savienības (ES) normām. Izmaiņas palielinās neskaidrību nozarē un būs pretrunā ar EK mērķi veicināt sekmīgu ekonomisko darbību, skaidro ministrijā.
Krauze uzsver, ka pārtikas drošības prasībām jābūt saprotamām, samērīgām un balstītām pilnīgos datos.
Ministrs pauž, ka nav pareizi pieņemt lēmumu, kas būtiski ietekmē nozari, pirms ir pabeigta datu vākšana un saņemts EFSA novērtējums.
ZM informē, ka Latvija jau iepriekš dažādos ES apspriežu līmeņos ir paudusi, ka regulējuma pārskatīšana attiecībā uz konvenciāli kūpinātiem pārtikas produktiem patlaban būtu jāatliek.
Ministrijā norāda, ka EFSA novērtējums vēl nav pabeigts, tostarp papildu datu vākšana par šiem produktiem turpināsies līdz 2028. gada beigām. Turklāt ražotāji jau tagad darbību plāno un pielāgo, rēķinoties ar iepriekš noteikto pārejas periodu, kas pārstrādātām zivīm un zivsaimniecības produktiem paredzēts līdz 2029. gada 1. jūlijam.
Tāpat Latvijai nav pieņemami, ka konvenciāli kūpinātiem gaļas produktiem, kas satur kūpinātu papriku, paredzēts izņēmums no policiklisko aromātisko ogļūdeņražu maksimāli pieļaujamo līmeņu piemērošanas, taču līdzvērtīgi Latvijas argumenti par konvenciāli kūpinātiem zivju produktiem nav ņemti vērā, uzsver ZM.
Latvija aicina EK nesteigties ar jauno prasību apstiprināšanu pašreizējā redakcijā un pagarināt pārejas periodu līdz 2029. gada 1. jūlijam. Tas dotu ražotājiem iespēju pielāgoties nosacījumiem saprātīgā termiņā un vienlaikus nodrošinātu, ka lēmumi tiek pieņemti, balstoties pilnīgā informācijā, skaidro ministrijā.