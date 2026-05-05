Četru auto sadursmē uz Jelgavas šosejas cietuši divi cilvēki
Foto: Paula Čurkste/LETA
Vairāku auto sadursmes dēļ uz Jelgavas šosejas pie Raubēniem bloķēta josla Rīgas virzienā.
Jauns.lv/LETA

Četru auto sadursmē uz Jelgavas šosejas otrdienas rītā cietuši divi cilvēki, informēja Valsts policija.

Negadījumā iesaistīts "Citroen" mikroautobuss, kā arī "Škoda", "Audi" un "Hyundai" transportlīdzekļi. Sākotnējā informācija liecina, ka "Audi" vadītājs, pārvietojoties no Rīgas puses, nepamatoti iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur izraisīja sadursmi ar vienu no automašīnām, bet rezultātā negadījumā iesaistītas četras automašīnas.

Negadījumā ir cietuši divi cilvēki, taču traumas neesot smagas.

Pašlaik satiksme negadījuma vietā ir daļēji ierobežota.

Jau ziņos, ka sākotnēji sadursmes dēļ bija bloķēta josla Rīgas virzienā.

