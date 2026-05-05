VVC vadītājas Muhkas ienākumi pērn pārsniedza 87 000 eiro
Valsts valodas centra (VVC) vadītājas Ineses Muhkas kopējie ienākumi pērn pārsniedza 87 000 eiro, no kuriem lielāko daļu - 55 296 eiro - viņa saņēma par darbu valsts pārvaldē, liecina amatpersonas iesniegtā deklarācija par 2025. gadu.
Daļa ienākumu jeb 11 763 eiro gūti, strādājot Saeimas administrācijā, kur Muhka līdz 2025. gada martam ieņēma juridiskās direktores amatu. Deklarācijā norādīts, ka viņa parlamentā pildīja arī ģenerālsekretāra pienākumus. Savukārt par darbu VVC saņemti 43 532 eiro.
Papildus algai amatpersona deklarējusi citus ienākumus, tostarp procentus no noguldījumiem 1146 eiro apmērā, 3120 eiro pabalstu un ienākumus no saimnieciskās darbības 3280 eiro apmērā. Muhka saņēmusi arī divus dāvinājumus kopumā 24 222 eiro apmērā, tostarp 24 000 eiro no privātpersonas. Šī pati summa deklarācijā atspoguļota arī kā naudas pārskaitījums no pirmās pakāpes radinieka.
Darījumu sadaļā norādīts arī nekustamā īpašuma dāvinājums 52 014 eiro vērtībā.
Muhkas skaidrās naudas uzkrājumi ir 3600 eiro. Savukārt bezskaidrās naudas līdzekļi septiņos kontos veido kopumā 103 481 eiro, tostarp 4424 ASV dolāri.
Deklarācijā minēti pieci nekustamie īpašumi Rīgā, daļa no tiem kopīpašumā. Tāpat norādīta zeme un ēkas Mārupes pagastā, kas atrodas lietošanā. Muhkas valdījumā ir 2023. gadā izlaistā "Škoda Kodiaq" automašīna.