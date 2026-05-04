Jēkabpils novadā notikusi divu auto sadursme. Ir cietušie
Foto: Paula Čurkste/LETA
Aknīstes pagastā notikušās divu vieglo auto sadursmes dēļ daļēji bloķēta satiksme uz autoceļa Vecumnieki-Nereta-Subate.
Jauns.lv / LETA

Jēkabpils novada Aknīstes pagastā uz autoceļa Vecumnieki-Nereta-Subate notikusi divu vieglo auto sadursme.

Policijā norāda, ka sākotnējā informācija liecina, ka ceļu satiksmes negadījums noticis starp divām vieglajām automašīnām. Zināms, ka negadījumā ir cietušie. Sākotnēji satiksme bija bloķēta abos virzienos, taču patlaban negadījuma vietā kustība ir atjaunota pa vienu braukšanas joslu.

Valsts policija noskaidro notikušā apstākļus. VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) informē, ka ir iespējamas apbraukšana pa autoceļu Slate-Dominieki-Auziņas un Aknīste-Gārsene-Ausmas.

