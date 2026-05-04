Uz notikuma vietu izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
Šodien 11:19
Ķengaragā trolejbuss nobrauc no ceļa un ietriecas stabā; iespējams, vadītājai pēkšņi pasliktinājusies veselība
Svētdienas rītā Prūšu ielā Rīgā trolejbuss ietriecies stabā.
Valsts policijā informēja, ka svētdien ap plkst. 6.20 Prūšu ielā Rīgā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts trolejbuss.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka cietušo negadījumā nav. Satiksme ir atjaunota, un likumsargi noskaidros negadījuma apstākļus.
Pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane informēja, ka negadījuma iemesli un trolejbusa tehniskie bojājumi tiks noskaidroti, bet, iespējams, trolejbusa vadītājai pēkšņi pasliktinājusies veselība. Viņai tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).