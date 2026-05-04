Valsts svētku noformējums Bastejkalnā.
Šodien 08:04
Valsts svētkos gaidāms silts, bet vējains laiks; vietām dārdēs pērkons
Latvijas Neatkarības atjaunošanas 36. gadadienā mākoņu daudzums būs mainīgs, brīžiem uzspīdēs arī saule, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, bet vakarā valsts austrumu rajonos iespējams arī pērkona negaiss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Vējš nedaudz pastiprināsies un lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, teritorijas lielākajā daļā brāzmās sasniedzot 15-17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +21…+26 grādiem, bet daudzviet piekrastē un Kurzemē līdz +14…+19 grādiem. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni.
Rīgā saglabāsies mākoņains un sauss laiks. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un rietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +21…+23 grādiem, bet pilsētas ziemeļos būs par dažiem grādiem vēsāk.