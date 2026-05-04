Ar jautrām atrakcijām pie Vērgales muižas tradicionāli modina dīķi. FOTO

Dīķa modināšana pie Vērgales muižas; 02.05.2026.
2. maijā pie Vērgales muižas dīķa jau trešo reizi norisinājās Dīķa modināšana. Dīķa modināšanas ideja radās Vērgales pagasta kultūras pasākuma ...
Dīķa modināšanas ideja radās Vērgales pagasta kultūras pasākuma organizatorei Dainai Vanagai, vērojot dīķi un nerimstošo kustību, kas ap to notiek dažādos gada laikos. Šogad modināšanā piedalījās Vecpils folkloras kopa "Dižlāņu īve", Otaņķu līnijdeju kolektīvs "Labākie gadi", dejotājas no "Sparta Dance". Klausītāju simpātiju īpaši izpelnījās muzikālās apvienības ''Tepat'' atraktīvie un harizmātiskie puiši.
Gan lieliem, gan maziem apmeklētājiem bija iespējams darboties radošajās darbnīcās, spēlēties ar lielajiem burbuļiem un izmēģināt roku dažādās spēles kopā ar biedrību "Radošā Vērgale" un Mazajiem svētkiem. Par iespēju uzmērīt ugunsdzēsēja ekipējumu un pārbaudīt savu precizitāti un varēšanu trāpīt mērķi ar ugunsdzēsēju šļūteni parūpējās Dienvidkurzemes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Savukārt, Liepājas ceļojošais cirks "Beztemata" apmeklētājus iesaistīja Cirka darbnīcā.
Rīta noslēgumā Dīķa skrējiens, kurā dalībniekiem bija iespējams piedalīties 3 dažādās disciplīnās – skolēnu (atsevišķi vērtēja meitenes un zēnus), pieaugušo (atsevišķi vērtēja – sievietes un vīriešus) vai piedalīties "Tautas skrējienā", kas apliecināja, ka vari noskriet distanci. Kopā skrējienā piedalījās ap 30 dažāda vecuma skrējēju. Skolēnu grupā labākie rezultāti bija – Agatei Pomerancei, Elisai Miltiņai un Luisai Miltiņai, puišu kategorijā – Markusam Francim, Dominikam Dreimanim un Mārim Kleinšmitam. Pieaugušo grupā ātrākās bija Kitija Abula, Aiva Kisaļeva un Gita Gausmane, vīriešu konkurencē – Valters Dēvics, Ģirts Magone un Artis Aniņš.
No 1. Līdz 3. maijam dīķmalā norisinājās "OM Carp Vērgale" Pavasara kauss karpu makšķerēšanā jauniešiem. Sacensībās startēja 6 komandas. Sacensības organizēja biedrība "OM Carp Vērgale" sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada Sporta pārvaldi.
Dīķa modināšanu organizēja Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvaldes Vērgales pagasta kultūras nams sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada Sporta pārvaldi (sporta organizators Vērgalē – Dzintars Semenkovs).