Saeimas deputāta Jencīša ienākumi pērn pārsniedza 90 tūkstošus eiro
Saeimas deputāts Mārcis Jencītis (LPV) pērn deklarēja ienākumus 91 913 eiro apmērā, liecina viņa ienākumu deklarācija par 2025. gadu.
Lielāko daļu ienākumu veidojusi darba alga Saeimā - 60 600 eiro. Papildus tam Jencītis saņēmis algu 13 312 eiro apmērā no evaņģēlisko kristiešu draudzes "Kristus pasaulei", kur viņš ieņem vecākā mācītāja amatu. Vēl 18 000 eiro deklarēti kā citi ienākumi no nodibinājuma "Izaugsmes klubs".
Deklarācija liecina, ka deputāta īpašumā ir divi dzīvokļi Līgatnē, savukārt dzīvokli Rīgā viņš lieto. Jencītim pieder arī 2008. gadā ražots motocikls "BMW F 650 GS" un 2021. gada izlaiduma vieglais pasažieru automobilis "BMW M550i xDrive".
2025. gadā deputāts deklarējis arī darījumu - pirmo iemaksu 35 000 eiro apmērā. Deklarācijā nav norādīti bezskaidrās vai skaidrās naudas uzkrājumi, kā arī nav uzkrājumu privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu.
Papildus deputāta amatam Jencītis ir politiskās partijas "Latvija pirmajā vietā" valdes loceklis un saņem autoratlīdzību no nodibinājuma "Izaugsmes klubs".