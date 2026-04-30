Uzmanību, ja būsiet ārpus Latvijas! Apstiprināti ārzemju vēlēšanu iecirkņi un to komisijas
Gatavojoties 15. Saeimas vēlēšanām, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ceturtdien apstiprināja 88 vēlēšanu iecirkņus un to komisijas ārvalstīs.
No tiem 48 iecirkņi tiks veidoti diasporā, bet 40 - Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās. Visvairāk iecirkņu plānots ASV, kur darbosies 16 iecirkņi, kam seko Lielbritānija ar deviņiem, Vācija ar astoņiem un Kanāda ar sešiem iecirkņiem.
Salīdzinājumā ar iepriekšējām Saeimas vēlēšanām šogad paredzēts par deviņiem diasporas iecirkņiem vairāk. Vienlaikus paplašinātas arī pasta balsošanas iespējas - ja iepriekš tās bija pieejamas 22 pārstāvniecībās, tad šogad pasta balsošana nodrošināta 37 pārstāvniecībās, lai vēlētājiem būtu plašākas iespējas nobalsot un lai balsojumi ātrāk nonāktu iecirkņos.
CVK informē, ka 15. Saeimas vēlēšanās ārvalstīs 31 pārstāvniecībā būs iespējams balsot gan klātienē, gan pa pastu, divās pārstāvniecībās paredzēti tikai klātienes iecirkņi, savukārt sešās pārstāvniecībās - tikai pasta balsošanas iecirkņi.
Ārvalstu vēlēšanu iecirkņu izveidē izvērtēti diasporas organizāciju un vēlētāju iesniegtie priekšlikumi, kā arī Ārlietu ministrijas sniegtā informācija. Priekšlikumu izvērtēšanai CVK izveidoja darba grupu, kurā piedalījās arī diasporas organizāciju un Ārlietu ministrijas pārstāvji.
CVK norāda, ka ārvalstu iecirkņu un to komisiju apstiprināšana ir būtisks posms vēlēšanu sagatavošanas procesā, lai nodrošinātu Latvijas valstspiederīgajiem ārvalstīs iespēju ērti un droši piedalīties vēlēšanās.
15. Saeimas vēlēšanas notiks 2026. gada 3. oktobrī. Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās ārvalstīs nobalsoja 25 960 vēlētāji.