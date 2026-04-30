Aizsaulē devies pazīstamais saksofonists Huberts Ignats
Huberts Ignats (foto: Ventspils Kultūras centrs)
29. aprīlī 77 gadu vecumā miris pazīstamais saksofonists un komponists Huberts Ignats.

"Savu dzīvi veltījis mūzikai, muzicējot G. Šteinerta un Z. Zaikovska vadītajos bigbendos. Pēdējos dzīves gados spēlējis “Ventspils senioru bigbendā”. Padomju gados vadījis mūziķu apvienības kafejnīcās “Venta”, “Baltika”, “Kosmoss” un “Sārtās buras”. Oriģinālkompozīciju un aranžiju autors. Aktīvajā dzīves periodā bijis viens no izcilākajiem tenorsaksofonistiem valstī," teikts Ventspils Kultūras centra sēru paziņojumā.

Jauns.lv izsala visdziļāko līdzjūtību aizgājēja tuviniekiem un talanta cienītājiem.

