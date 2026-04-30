Pazudušais pūdelītis Merle (ekrānuzņēmums no "Facebook")
Šodien 19:13
Jūrmalā meklē ļoti bailīgu pūdelīti un sola prāvu atlīdzību
Sociālajā vietnē “Facebook” publicēts izmisīgs lūgums palīdzēt atrast Jūrmalā pazudušu ļoti bailīgu pūdelīti. Par viņa atrašanu sola prāvu atlīdzību.
Paziņojums par Merles meklēšanu (ekrānuzņēmums no "Facebook")
7 gadus vecais sunītis, vārdā Merle, pazudis 24. aprīļa pēcpusdienā Asaros. Tam ir mikročips.
Sludinājuma autori sola 2000 eiro atlīdzību gan ziņotājam, gan atradējam, pat piesolot to vajadzības gadījumā palielināt.