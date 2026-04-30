Sinoptiķi sola siltāko dienu kopš septembra - maija pirmajā dienā gaiss iesils līdz +20 grādiem
Maija pirmā diena Latvijā būs siltākā kopš rudens, bet vēsākā no gaidāmajām četrām brīvdienām, prognozē sinoptiķi.
Piektdien gaidāms lielākoties saulains laiks, mākoņainākas debesis būs valsts austrumu daļā. Nav gaidāmi ievērojami nokrišņi.
Gan naktī, gan dienā pūtīs lēns rietumu, ziemeļrietumu vējš. Nakts stundās dažviet veidosies migla.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 0..+5 grādiem. Maksimālā temperatūra pēcpusdienā gaidāma no +10 grādiem dažviet piekrastē un +14 grādiem Latgalē līdz +20 grādiem vietām valsts rietumu daļā.
+20 grādu robeža šogad vēl nav sasniegta. Iepriekšējo reizi tik silts laiks Latvijā bija septembrī.
Rīgā maijs sāksies ar sausu un pārsvarā saulainu dienu, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +4 grādiem, vietām piepilsētā - līdz +1 grādam. Pēcpusdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +17..+18 grādiem, dzestrāks gaiss saglabāsies jūras krastā.