Ugunsgrēka dzēšanas darbu laikā Krāslavas novadā cietis ugunsdzēsējs
Krāslavas novadā vakar ugunsgrēkā cietis ugunsdzēsējs, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Vakar ap plkst. 20.30 saņemts izsaukums uz Aulejas pagastu, kur divstāvu dzīvojamā mājā dega otrais stāvs un jumts 110 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbu laikā cieta glābējs, kuram sniegta medicīniskā palīdzība, bet pēc mediķu apskates viņš darbu notikuma vietā turpināja.
Pēcpusdienā ap plkst. 15 tika saņemts izsaukums uz Kokneses prospektu Rīgā, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka divpadsmit stāvu dzīvojamās mājas desmitā stāva dzīvoklī deg dzīvoklis 15 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 30 cilvēki.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 75 izsaukumus: 37 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem 11 bija kūlas ugunsgrēki un astoņi meža ugunsgrēki, 27 uz glābšanas darbiem, bet vēl 11 izsaukumi bija maldinājumi.