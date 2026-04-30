Latvijai tuvojas siltā atmosfēras fronte - gaiss iesils pat līdz +25 grādiem
Gaidāmās četras brīvdienas Latvijā būs siltākās dienas pēdējos septiņos mēnešos, prognozē sinoptiķi.
Maija pirmajā dienā laiks būs caurmērā saulains, mākoņaināks valsts austrumu daļā. Nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūšot lēnam rietumu, ziemeļrietumu vējam, naktī gaiss atdzisīs līdz 0..+5 grādiem, maksimālā temperatūra pēcpusdienā gaidāma no +10 grādiem dažviet piekrastē un +14 grādiem Latgalē līdz +20 grādiem vietām valsts rietumu daļā.
Sestdien, 2. maijā, visā valstī būs sauss un saulains laiks, pūtīs rietumu vējš, tā ātrums brāzmās dažbrīd sasniegs 8-13 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +2..+7 grādiem, pēcpusdienā tā būs +18..+23 grādi, vēsāks laiks saglabāsies Kurzemes rietumu piekrastē un Ziemeļvidzemes piekrastē, kur gaidāmi +9..+14 grādi.
Svētdien sauli brīžiem aizsegs mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams pērkona negaiss un vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī nav gaidāma zemāka par +6..+11 grādiem, dienā tā sasniegs +18..+24 grādus, vēsāks gaiss saglabāsies daļā piekrastes.
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā mākoņi daļēji klās debesis, vietām īslaicīgi līs un dārdēs pērkons, gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 11-16 metriem sekundē, gaisa temperatūra valsts centrālajā un austrumu daļā var sasniegt +25 grādus.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm no 5. maija laiks kļūs vēsāks, nākamās nedēļas nogalē iespējams tālāks temperatūras kritums, naktīs var atgriezties salna.
Jau ziņots, ka saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem valsti skāris viens no garākajiem sausuma viļņiem novērojumu vēsturē. Tuvākajās dienās gaidāmie nokrišņi situāciju uzlabos tikai vietām, bet citviet, kur lietus mākoņi paies garām, sausums pastiprināsies.