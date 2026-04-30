Sabiedrība
Šodien 07:33
Ceturtdien gaidāms neliels lietus, vietām arī slapjš sniegs
Ceturtdien, 30. aprīlī, daudzviet Latvijas centrālajā un austrumu daļā gaidāms neliels lietus, vietām arī slapjš sniegs, prognozē sinoptiķi.
Debesis būs pārsvarā apmākušās, saulaināks laiks gaidāms dažviet Kurzemē, no rīta arī Latgalē.
Vējam lēni līdz mēreni pūšot no rietumu puses, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +4..+9 grādiem, vietām Rietumlatvijā - līdz +12 grādiem.
Rīgā pirmssvētku dienā gaidāms neliels lietus, lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā un gaiss iesils līdz +9 grādiem.
Latviju šķērso siltā atmosfēras fronte, maija pirmajās dienās laiks kļūs vasarīgs. Atmosfēras spiediens 1025-1029 hektopaskāli jūras līmenī.