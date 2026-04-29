Saeimas deputāti iepazinušies ar vides pieejamību Ķekavas un Baložu vidusskolās
27. aprīlī Ķekavas vidusskolas sporta kompleksu, Ķekavas sākumskolu un Baložu vidusskolu apmeklēja Saeimas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas priekšsēdētāja Zane Skujiņa-Rubene kopā ar deputātiem Janu Simanovsku, Jāni Zariņu un Ati Labuci, lai izvērtētu vides piekļūstamību izglītības iestādēs un iekļaujošās izglītības iespējas.
Ar deputātiem tikās Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, Baložu vidusskolas direktore Vita Broka un Ķekavas vidusskolas direktore Sandra Pugovka. Saeimas deputāti atzinīgi novērtēja redzēto un pašvaldības realizēto, domājot par vides piekļūstamību šajās izglītības iestādēs, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
Kā uzsvēra V.Baire, plānojot un īstenojot jaunos attīstības projektus, pašvaldība rūpīgi seko līdzi, lai tiktu iekļautas un īstenotas prasības attiecībā uz vides piekļūstamību. Lielāks izaicinājums attiecas uz to, kā to nodrošināt un meklēt risinājumus senāk celtajām ēkām. “Vides pieejamība nav tikai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ir jāatceras, ka mēs katrs varam nonākt šādā situācijā, un tāpēc šī jautājuma sakārtošana skar mūs visus,” pauda domes priekšsēdētāja.
Saeimas deputāti šogad viesojas Pierīgas izglītības iestādēs, taču pērn apmeklēja vairākas Rīgas skolas, lai apskatītu, cik lielā mērā izglītības iestāde ir piekļūstama cilvēkiem ar kustību traucējumiem.